В Турции объяснили, скажутся ли протесты на туристах

Акции протеста в Турции, связанные с арестом мэра Стамбула Экремом Имамоглу, постепенно теряют интенсивность и не представляют угрозы для иностранных туристов, включая россиян. Об этом заявил заместитель председателя партии Vatan Хакан Топкурулу.

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По словам политика, основные демонстрации сосредоточены в крупных городах – Стамбуле, Анкаре и Измире, в то время как средиземноморские курорты, популярные у российских туристов, остаются вне зоны протестов.

«Через некоторое время активность митингов снизится. Они не затрагивают туристические регионы, поэтому гости, в том числе из России, могут не беспокоиться о своей безопасности», – подчеркнул Хакан Топкурулу.

Высокопоставленный источник в администрации президента Турции подтвердил, что жалоб от туроператоров не поступало, а обстановка в стране остается стабильной.

Ранее портал TourDom.ru сообщал, что информация о напряженной ситуации в Анталье была преувеличена. По данным местных отельеров и турагентств, волнения затронули лишь один из районов города и не носили массового характера.

Акции протеста начались после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, члена оппозиционной Народно-республиканской партии. Несмотря на политическое противостояние, власти уверяют, что туристическая инфраструктура не пострадала, а отдых в Турции остается безопасным.