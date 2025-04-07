Остров Комино у берегов Мальты оказался под угрозой

Остров Комино, расположенный у берегов Мальты, столкнулся с экологической проблемой из-за массового туризма, который привлекает до 10 тысяч посетителей в день. Экологи заявили, что такой турпоток превращает остров в «кишащую крысами зону бедствия».

© runews24.ru

Остров площадью 3,5 квадратных километра ранее считался одним из самых привлекательных направлений Средиземноморья благодаря своим живописным пейзажам и появлению в известных фильмах «Троя» и «Граф Монте-Кристо».

Однако резкий рост числа путешественников стал причиной серьезных экологических изменений. Глава BirdLife Malta Марк Султана подчеркнул, что «полная катастрофа» охватила остров: шум от 10 тысяч посетителей, вытаптывание растительности и накопление отходов угрожают местной экосистеме.

Интенсивный поток путешественников привел к росту популяции крыс, представляющих опасность для местных видов птиц и ящериц. Крысы поедают их яйца. Комино когда-то был убежищем для мигрирующих птиц.

Экологи отмечают, что власти бездействуют, не принимая необходимых мер по защите острова. Фонд охраны окружающей среды Мальты призвал к срочным реформам. Местные турагентства продолжают рекламировать Комино как нетронутый рай, не сообщая туристам об экологических проблемах.

Ранее сообщалось, что туротрасль Крыма столкнулась с кадровым кризисом.