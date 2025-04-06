РФ планируют развивать сотрудничество с Бахрейном в туризме и образовании

Россия намерена развивать сотрудничество с Бахрейном в сфере образования и туристических обменов. Об этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила на встрече с председателем Палаты депутатов Национального собрания королевства Бахрейн Ахмедом аль-Мусаламом.

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«Мы рады, что подданные королевства проявляют интерес к получению высшего образования в России. В текущем учебном году в наших университетах различного уровня в различных городах, в различных вузах обучается 31 человек. Это, конечно, не много, но мы открыты и готовы к расширению сотрудничества в сфере образования», — сказала Матвиенко.

По ее словам, Россия заинтересована в развитии туристических обменов.

«Это не только важная составляющая экономики наших стран, но через туристические обмены, через посещение стран люди ближе знакомятся с культурой, традициями, верой. Это укрепляет дружбу, это укрепляет взаимопонимание между нашими народами», — заметила спикер СФ.

Матвиенко привела статистику, согласно которой по итогам 2024 года из Бахрейна в Россию совершено около 9 тыс. туристических поездок, что в пять раз больше, чем в 2023 году.