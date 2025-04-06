В Саудовской Аравии зафиксировали рекордный доход от туризма
По итогам 2024 года туризм принес в бюджет Саудовской Аравии 49,8 млрд риялов (около 1,121 трлн рублей), что на 7,8 процента больше, чем годом ранее. Как сообщает агентство WAM, партнер сети TV BRICS, доход оказался рекордным.
Рост объясняется тем, что иностранные путешественники стали тратить больше. В 2024 году их расходы достигли 153,6 млрд риялов (примерно 3,46 трлн рублей) – это на 13,8 процента больше, чем в 2023 году.
Министерство туризма Саудовской Аравии подчеркнуло, что развитие отрасли стало возможным благодаря вкладу всех, кто работает в этой сфере. Ведомство также указало на важность внедрения современных методов работы, улучшения качества сервиса и тесного сотрудничества с государственными структурами.
В конце 2024 года министр туризма Саудовской Аравии Ахмед Аль Хатиб совершил рабочую поездку в Пекин, где провел встречу с министром культуры и туризма Китая Сунь Ели и представителями Туристической палаты страны. Обсуждались возможности расширения инвестиций в растущую индустрию гостеприимства королевства и создания в стране условий для комфортного отдыха жителей КНР.