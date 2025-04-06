В Саудовской Аравии зафиксировали рекордный доход от туризма

По итогам 2024 года туризм принес в бюджет Саудовской Аравии 49,8 млрд риялов (около 1,121 трлн рублей), что на 7,8 процента больше, чем годом ранее. Как сообщает агентство WAM, партнер сети TV BRICS, доход оказался рекордным.

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Рост объясняется тем, что иностранные путешественники стали тратить больше. В 2024 году их расходы достигли 153,6 млрд риялов (примерно 3,46 трлн рублей) – это на 13,8 процента больше, чем в 2023 году.

Министерство туризма Саудовской Аравии подчеркнуло, что развитие отрасли стало возможным благодаря вкладу всех, кто работает в этой сфере. Ведомство также указало на важность внедрения современных методов работы, улучшения качества сервиса и тесного сотрудничества с государственными структурами.

В конце 2024 года министр туризма Саудовской Аравии Ахмед Аль Хатиб совершил рабочую поездку в Пекин, где провел встречу с министром культуры и туризма Китая Сунь Ели и представителями Туристической палаты страны. Обсуждались возможности расширения инвестиций в растущую индустрию гостеприимства королевства и создания в стране условий для комфортного отдыха жителей КНР.