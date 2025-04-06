Доступ к Великим пирамидам в Гизе временно ограничат

Туристический вход в египетские Великие пирамиды в ближайшее время будет изменен, ввиду чего единственным входом для туристов останется въезд со стороны оазиса Фаюм, передает Турпром, ссылаясь на сообщение Министерства туризма и древностей Египта. Такое решение было принято ведомством ввиду начала реставрационных работ на одном из объектов пирамид Гизы. Новые меры должны способствовать повышению эффективности услуг, предоставляемых на археологических объектах.

Для туристов изменят вход в Великие пирамиды. Работы начнутся 8 апреля, − говорится в сообщении министерства.

В египетском ведомстве уточнили, что ввиду начала работ въехать на территорию объекта со стороны отеля Mena House будет невозможно. По словам представителей министерства, все туристические компании в регионе получили письма с подробным описанием всех проводимых мер.

Ранее в гробнице фараона Тутанхамона были обнаружены характерные следы проведения необычного обряда «пробуждения Осириса». По мнению археологов из Йельского университета, ритуал могли проводить непосредственно в камере погребения. Известно, что в гробнице были найдены четыре желоба для жидкости и четыре посоха, что является отсылкой к мифу о древнеегипетском боге Осирисе.