Доступ к Великим пирамидам в Гизе временно ограничат

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Туристический вход в египетские Великие пирамиды в ближайшее время будет изменен, ввиду чего единственным входом для туристов останется въезд со стороны оазиса Фаюм, передает Турпром, ссылаясь на сообщение Министерства туризма и древностей Египта. Такое решение было принято ведомством ввиду начала реставрационных работ на одном из объектов пирамид Гизы. Новые меры должны способствовать повышению эффективности услуг, предоставляемых на археологических объектах.

Доступ к Великим пирамидам в Гизе временно ограничат
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Для туристов изменят вход в Великие пирамиды. Работы начнутся 8 апреля, − говорится в сообщении министерства.

В египетском ведомстве уточнили, что ввиду начала работ въехать на территорию объекта со стороны отеля Mena House будет невозможно. По словам представителей министерства, все туристические компании в регионе получили письма с подробным описанием всех проводимых мер.

Ранее в гробнице фараона Тутанхамона были обнаружены характерные следы проведения необычного обряда «пробуждения Осириса». По мнению археологов из Йельского университета, ритуал могли проводить непосредственно в камере погребения. Известно, что в гробнице были найдены четыре желоба для жидкости и четыре посоха, что является отсылкой к мифу о древнеегипетском боге Осирисе.

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