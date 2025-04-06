«Осадочек остался». Что происходит на территориях картелей в Мексике

Российский путешественник проехался с девушкой по территории картелей в Мексике и признался, что они остались живы. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

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«Все обошлось, но осадочек остался! Теперь, сидя в каком-нибудь тихом кафе в безопасном городке, мы с Мариной иногда пересматриваем видео с тех дорог и смеемся. Потому что смех — лучшее средство против стресса. Хотя где-то глубоко внутри остается чувство: а ведь могло закончиться совсем иначе», — такими фразами описал свой опыт автор публикации.

Россиянин рассказал, что по дороге из Гуаймаса до Масатлана они видели вооруженные патрули с автоматами и машины без номеров, которые сначала медленно «ползли», а потом резко сворачивали в сторону. Путешественник добавил, что на трассе не было ни кафе, ни заправок, ни случайных прохожих.

По словам блогера, самый напряженный момент произошел, когда они с девушкой остановились на пустынной заправке, и к ним подъехал черный внедорожник без номеров. В нем сидели несколько мексиканцев в солнцезащитных очках. Один открыл окно и спросил, не из России ли они. Автор ответил утвердительно и отметил, что в Мексике красиво.

«Парень на секунду завис, а потом вдруг улыбнулся и сказал: "Удачи на дорогах. Здесь лучше не задерживаться". И уехали. Просто уехали. А мы, как в фильме, медленно вдохнули, завели машину и полетели дальше, будто за нами гонится стая голодных койотов», — поделился путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер раскрыл особенности Мексики, о которых не принято говорить туристам. По его словам, местные жители обожают свою культуру, но при этом постоянно жалуются на страну.