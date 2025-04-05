Почему туристы отказываются от летних отпусков в Венеции

Недавно россиянки начали массово отказываться летать в Дубай из-за шокирующего инцидента, который произошёл в городе на побережье Персидского залива. Теперь же другой популярный туристический центр оказался под угрозой — путешественники опасаются этим летом посещать Венецию. Всему виной… нет, вовсе не злосчастные кинки-вечеринки, а ни много ни мало свадьба богатейшего человека планеты — Джеффа Безоса.

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Владелец Amazon и его возлюбленная Лорен Санчес поженятся в Венеции 24–26 июня. По сообщениям СМИ, парочка уже забронировала все водные такси в городе и выкупила все роскошные номера в самых дорогих отелях. Пока местные бизнесмены уже подсчитывают прибыль, простые туристы уже сомневаются, найдется ли им место на этом празднике жизни.

«Ну все, сдаем билеты, ребята», «Арендовать замок для свадьбы — это не уровень Безоса, поэтому он решил выкупить целый город?», «Отпуск испорчен, теперь вся Венеция будет перекрыта», «Только их там не хватало… Венеция и без этих миллиардеров тонет», — жалуются пользователи Сети.

Тревожные разговоры вокруг торжества достигли такого градуса, что местные власти даже сочли необходимым сделать официальное заявление и развеять все опасения.

«Многочисленные домыслы и ложные новости, циркулирующие о браке Джеффа Безоса, совершенно необоснованны. Будет приглашено всего двести гостей, и поэтому Венеции будет легко провести такое мероприятие без каких-либо неудобств для города, его жителей и гостей», — сообщил мэр Венеции Луиджи Бругнаро.

Как отметил Бругнаро, город уже принимал международные мероприятия и помасштабнее, да и сама свадьба, скорее всего, состоится на роскошной яхте Безоса, а не на улицах и каналах Венеции. В общем, отпуск отменять еще рано!