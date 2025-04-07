Туристы со всего мира съезжаются на запуск «Ракеты Победы» с Байконура

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На космодроме Байконур готовятся к знаменательному событию. 8 апреля утром ракета «Союз МС-27» возьмет курс на МКС. Этот запуск приурочен к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, что привлекло беспрецедентное количество туристов, желающих наблюдать за стартом вживую.

Туристы со всего мира съезжаются на запуск ракеты с Байконура
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Пуск посвящен юбилею Победы, и ракета украшена масштабным изображением монумента "Родина-Мать Зовет!". Состав с ракетой и кораблем "Союз МС-27" доставили к стартовой площадке по железной дороге. Процесс вертикализации и установки занял несколько часов.

Как сообщает корреспондент телеканала "Рен-ТВ", за выкатом ракеты наблюдает дублирующий экипаж, основной экипаж изолирован и не видит ракету до момента старта – такова традиция. Командир корабля Сергей Рыжиков готовится к своему третьему полету, а для бортинженера Алексея Зубрицкого и астронавта NASA Джонатана Кима это дебютный старт.

У космонавтов существует множество традиций перед запуском, включая посадку деревьев, просмотр фильма "Белое солнце пустыни", посещение домиков Королева и Гагарина. Экипаж 73-й экспедиции также оставил автографы в музее Байконура.

Старт запланирован на 8:47 по московскому времени. Первая ступень отделится через 1 минуту 58 секунд, головной обтекатель сбросится через 1,5 минуты, вторая ступень отделится через 2 минуты, а сам корабль – еще через 4 минуты на высоте 200 км.

После раскрытия солнечных батарей и антенн корабль продолжит путь к МКС. Стыковка запланирована через 3 часа 17 минут после старта. Экипаж будет проводить научные эксперименты и готовить будущие миссии.

Множество туристов приехали на Байконур, чтобы поддержать космонавтов. Все гостиницы переполнены, и этот запуск станет рекордным по числу зрителей: 2,5 тысячи туристов из разных стран мира и сотни тысяч онлайн.

Ранее на космодроме Байконур были задержаны иностранные граждане, пытавшиеся проникнуть к зданию, где находятся советские многоразовые космические корабли «Буран». Летом прошлого года на Байконуре также были задержаны трое европейских туристов, предпринявших попытку незаконного проникновения на территорию космодрома.

Отдых за границей
Иван Вагнер
Кристофер Уильямс
Сергей Рыжиков
NASA