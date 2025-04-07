Туристы со всего мира съезжаются на запуск ракеты с Байконура

На космодроме Байконур готовятся к знаменательному событию. 8 апреля утром ракета «Союз МС-27» возьмет курс на МКС. Этот запуск приурочен к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, что привлекло беспрецедентное количество туристов, желающих наблюдать за стартом вживую.

Пуск посвящен юбилею Победы, и ракета украшена масштабным изображением монумента "Родина-Мать Зовет!". Состав с ракетой и кораблем "Союз МС-27" доставили к стартовой площадке по железной дороге. Процесс вертикализации и установки занял несколько часов.

Как сообщает корреспондент телеканала "Рен-ТВ", за выкатом ракеты наблюдает дублирующий экипаж, основной экипаж изолирован и не видит ракету до момента старта – такова традиция. Командир корабля Сергей Рыжиков готовится к своему третьему полету, а для бортинженера Алексея Зубрицкого и астронавта NASA Джонатана Кима это дебютный старт.

У космонавтов существует множество традиций перед запуском, включая посадку деревьев, просмотр фильма "Белое солнце пустыни", посещение домиков Королева и Гагарина. Экипаж 73-й экспедиции также оставил автографы в музее Байконура.

Старт запланирован на 8:47 по московскому времени. Первая ступень отделится через 1 минуту 58 секунд, головной обтекатель сбросится через 1,5 минуты, вторая ступень отделится через 2 минуты, а сам корабль – еще через 4 минуты на высоте 200 км.

После раскрытия солнечных батарей и антенн корабль продолжит путь к МКС. Стыковка запланирована через 3 часа 17 минут после старта. Экипаж будет проводить научные эксперименты и готовить будущие миссии.

Множество туристов приехали на Байконур, чтобы поддержать космонавтов. Все гостиницы переполнены, и этот запуск станет рекордным по числу зрителей: 2,5 тысячи туристов из разных стран мира и сотни тысяч онлайн.

Ранее на космодроме Байконур были задержаны иностранные граждане, пытавшиеся проникнуть к зданию, где находятся советские многоразовые космические корабли «Буран». Летом прошлого года на Байконуре также были задержаны трое европейских туристов, предпринявших попытку незаконного проникновения на территорию космодрома.