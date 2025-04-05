В Паттайе россиян заподозрили в непристойном поведении

В соцсетях обсуждают ролик, на котором парочка занимается любовью на Центральном пляже в Паттайе. Утверждают, что это произошло не в первый раз, а нарушители правопорядка – россияне. При этом нет никаких подтверждений, что это были именно граждане России. Разгневанные комментаторы требовали найти их и наказать, чтобы впредь не смущать туристов и местных жителей.

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Шокирующий инцидент произошел ночью на пляже Бич-роуд. Судя по попавшим в паблики кадрам, мужчина и женщина развлекались в воде рядом с берегом. Несмотря на поздний час, зрителей оказалось немало – около полусотни человек. Некоторые возмущались происходящим, другие же приветствовали и подбадривали раскрепощенную пару. Те же, словно герои из фильма для взрослых, не испытывали никакого стыда и продолжали с гордостью красоваться перед многочисленными камерами. Отдыхающие смотрели и записывали интимные сцены, а затем с большим удовольствием делились ими в социальных сетях.

Именно там и разгорелся спор о том, что подобное плохо отражается на туристическом имидже Таиланда. Местные жители призвали чиновников чаще проверять зоны риска и объявлять «некачественным» туристам не общественное порицание, а штрафы и выдворять их из страны. Полиция вынуждена была прореагировать на критику и начала поиск иностранцев, устроивших публичный скандал.

За простое обнажение тела нарушителей может ждать штраф до 5 тыс. батов (12,3 тыс. руб.). При этом за распространение неприемлемых изображений в интернете предусмотрено более суровое наказание, чем за сам факт непристойного поведения. За подобное можно как лишиться до 100 тыс. батов, так и сесть в тюрьму на 5 лет.

Ранее TourDom.ru писал, что после появления в соцсетях видео о сексе туристов на пляже Джомтьен в Паттайе, полиция предупредила о недопустимости подобного. Тогда среди репостивших запрещенный контент были и россияне. Невольным свидетелям рекомендовано лишь сообщать о случившемся властям.