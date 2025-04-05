Россиянка назвала мексиканских мужчин чемпионами по части страсти

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и назвала плюсы брака с местными мужчинами. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации назвала мексиканцев чемпионами по страсти и призналась, что они не боятся показывать чувства, не скрывают эмоции, а если любят, то так, что это «сразу понятно всей улице».

«Именно поэтому столько иностранок из благополучных стран остаются здесь навсегда. Европа, Америка, Канада, Австралия — мексиканские мужчины очаровали представительниц всех континентов», — отметила Ершова.

Россиянка предположила, что секрет «мексиканской магии» кроется в воспитании.

«С детства мальчикам внушают, что они — будущие главы семьи, главные добытчики и защитники. Они растут с осознанием своей роли, и поэтому рядом с мексиканцем женщина чувствует себя защищенной», — пояснила она.

Блогерша добавила, что в Мексике мужчины заботливые, внимательные и романтичные. Они делают комплименты, дарят цветы, берут за руку и носят на руках не только в переносном, но и в прямом смысле. По словам путешественницы, иностранки соглашаются на жизнь в одной из самых опасных стран мира, потому что понимают: такой уровень обожания и преданности еще надо поискать.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла «подводные камни» брака мексиканцев с соотечественницами. Она рассказала, что еда в Мексике сильно отличается от российской, поэтому на кухне между супругами могут возникнуть разногласия из-за вкусовых предпочтений.