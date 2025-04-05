Во Вьетнаме готовятся к резкому увеличению турпотока из России

С конца марта 2025 года число российских туристов в Нячанге резко выросло после возобновления прямых авиарейсов из России. В целом за месяц на курортах региона отдохнули 24 тыс. россиян, что в полтора раза больше, чем годом ранее. А всего за первый квартал – более 49 тыс.

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Уже с апреля во Вьетнаме рассчитывают на возобновление массового турпотока из России с запуском прямых рейсов из многих регионов. С 22 марта в аэропорт Камрань из Москвы начал выполнять рейсы «Аэрофлот». О полетной программе в Нячанг также сообщила AZUR air. Прямые рейсы запланированы из девяти городов Сибири и Дальнего Востока – Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Владивостока, Хабаровска, Новокузнецка, Томска, Благовещенска и Барнаула. Кроме того, появились в продаже туры с прямыми рейсами на бортах авиакомпании «Икар» из 8 регионов.

По оценкам вьетнамских властей, AZUR air будет выполнять до 50–55 рейсов в месяц с апреля по июнь и до 90–100 рейсов с июля 2025 года, а Ikar Airlines с конца апреля будет осуществлять до 20 рейсов в месяц. Большой объем перевозки обеспечит также «Аэрофлот», который с 27 апреля станет выполнять еженедельно по 4 рейса.

В Ассоциации туризма Нячанга считают, что при минимальном сроке пребывания в 10 ночей российским гостям потребуется больше услуг, чем путешественникам из других стран. Поэтому многие туркомпании инвестировали в новые сервисы и экскурсии. В этом списке – морские прогулки, минеральные грязевые ванны, также было отмечено, что россияне любят горный и лесной экотуризм, приключенческие туры и оздоровительные услуги. Многие спа-салоны в Нячанге до последнего времени были предназначены, в частности, для корейских туристов, и это собираются исправить, чтобы учесть предпочтения россиян. Кроме того, персонал отправляют на языковые курсы, чтобы подтянуть подзабытый работниками турбизнеса русский.

Ранее TourDom.ru писал, что Вьетнам продлил безвизовый въезд для россиян на 3 года – до 15 марта 2028 года. Безвиз предполагает нахождение на территории страны до 45 дней. Для трехмесячного пребывания туристы имеют возможность подать заявление на электронную визу.