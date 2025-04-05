Сколько туристов из России готовы пойти на риск в поездке

Больше половины путешественников ночевали в аэропорту.

Как показал опрос сервиса для планирования поездок OneTwoTrip, большинство россиян редко теряют паспорта за границей. 73% никогда этого не делали.

52 человека из ста забывали свои вещи в отелях. Почти столько же при выезде забирали с собой шампуни, тапочки и другие предметы.

Исследование также показало, что пойти на риск в поездке готовы не так много россиян. 70% никогда не пробовали экзотических насекомых. 65 россиян из ста не путешествовали автостопом. Сравнительно редко туристы ходят в походы: 43% не спали в палатке на природе.