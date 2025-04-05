Стало известно, на каком месте находится Россия по удобству путешествий по миру

Очередной рейтинг по привлекательности паспортов Nomad Passport Index 2025 ранжировал страны по удобству путешествий по миру. Гражданам России доступны без оформления традиционных виз в общей сложности 127 стран и обособленных территорий, куда они могу приехать без визы, получая электронное разрешение ETA и e-visa в течение трех дней или визу по прибытии VOA. Лидируют в этом списке ОАЭ, обладатели паспортов которых имеют облегченный визовый режим по 179 направлениям.

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Российским туристам не нужны визы во многие государства Юго-Восточной Азии, среди которых Таиланд, Вьетнам, Лаос, Малайзия, Мьянма, а также почти во всю Латинскую Америку, островные страны Океании. Среди безвиза такие популярные туристические направления, как Турция, ОАЭ, Мальдивы. Визу по прибытии туристы получают в Египте, Индонезии и еще трех десятках государств.

По оценкам Nomad Passport Index в общем зачете привлекательности гражданства той или иной страны, Россия находится в середине, а на первом месте оказалась Ирландия. Второе-третье место делят Швейцария и Греция, за ними – Португалия, далее пара Мальта и Италия, равновесная тройка – Люксембург, Финляндия и Норвегия. ОАЭ расположились на 10-й строчке этого рейтинга вместе с Исландией и Новой Зеландией. Всего в списке 199 стран и обособленных территорий.

В консалтинговом агентстве Nomad Capitalist, в отличие от других подобных рейтингов, где паспорта оценивают только по их возможностям для безвизового въезда, соответствующие баллы начисляли по пяти критериям: удобство путешествий, налоговая политика, возможность получения двойного гражданства, международный имидж и личные свободы.

Ранее TourDom.ru писал, что Россия заняла седьмую строчку в рейтинге самых дешевых загранпаспортов стран Большой двадцатки. В нем был учтен размер государственной пошлины за оформление 10-летнего документа. Если бы взяли стоимость пятилетнего загранника, то можно было попасть на вторую строчку сразу после Китая.