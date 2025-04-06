В Перми откроют новый отель Radisson

Пятизвездочный отель международной сети Radisson в центре Перми откроют в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

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"В Перми пятизвездочный отель международной сети Radisson получил от краевого министерства имущества разрешение на ввод в эксплуатацию в ноябре 2024 года. Собственниками запланировано открытие отеля в 2025 году", - сообщили в ведомстве.

Возведение пятизвездочного отеля началось в Перми в конце 2020 года. Достроить отель планировалось до конца 2023 года, однако работы на объекте приостанавливались в 2022 году из-за необходимости перепроектирования ряда элементов, недоступных из-за санкций в отношении России.

Предполагается, что гостиница на 158 номеров высокого и люкс-класса станет частью МФЦ "iMALL Эспланада". Согласно проекту, в отеле будут расположены бассейн, тренажерный зал и круглосуточный ресторан на 21-м этаже, откуда откроется вид на город. В гостинице также будут оборудованы конференц-залы вместимостью более 1 тыс. человек.

По данным правительства Прикамья, всего за ближайшие три года в регионе планируется ввести в эксплуатацию более 10 отелей и гостиниц на 1 тыс. номеров. Это будет сделано в том числе при краевой поддержке.