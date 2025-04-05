Турэксперт назвала главные достопримечательности Абхазии

С 1 мая после 30-летнего перерыва возобновится авиасообщение между Россией и Абхазией. Турэксперт Екатерина Васильева рассказала, ради чего стоит лететь в теплую страну.

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Как добраться

Все это время добраться до Абхазии можно было только наземным и водным транспортом, так как сухумский аэропорт был закрыт в 1993 году из-за военного конфликта с Грузией. 7 февраля этого года состоялся тестовый полет из Москвы, после чего было принято решение запустить регулярные рейсы с начала мая, накануне пляжного сезона. Это хороший повод начать планировать свой отпуск заранее.

В продаже рейсы в Сухум пока не появились, однако известно, что перевозчиком планирует выступить авиакомпания "ЮВТ Аэро", которая и совершила тестовый полет. На данный момент еще несколько операторов проявили интерес к этому направлению.

Также с 1 мая между Сириусом и Сухумом будет запущена новая скоростная электричка. Точного расписания движения пока нет, но известно, что время в пути займет чуть больше трех часов, а билет будет стоить 360 рублей.

Можно приехать в Абхазию и уже привычными способами. Поезд до Сухума отправляется каждый день с Казанского вокзала в 19:50, идет почти 40 часов. Билет в одну сторону начинается от 5 800 рублей. Добраться можно и еще быстрее: сначала самолетом до Сочи (3–3,5 часа в одну сторону и от 12 тысяч рублей за билет туда-обратно), а потом на поезде до Сухума (от 1 500 рублей за билет в одну сторону) – чуть больше 4 часов.

Что посмотреть

В Абхазию стоит ехать, прежде всего, ради природы. Даже за короткую поездку можно успеть погулять по горам, реликтовым лесам и отдохнуть на пляже у моря. Одна из самых популярных природных достопримечательностей – высокогорное озеро Рица, которое переливается на солнце всеми оттенками синего. Добираться сюда ближе всего из Гагры (55 километров по трассе), из Сухума придется проехать около 110 километров. Во втором случае однодневная экскурсия с гидом обойдется в среднем от 1 500 рублей с человека.

В Абхазии крайне благоприятная экологическая обстановка. Здесь занимаются преимущественно сельским хозяйством, нет крупных промышленных предприятий, и повсюду растут эвкалипты, листья которых содержат эфирное масло, обладающее лечебными свойствами.

Помимо природных красот, здесь очень разнообразная архитектура разных эпох: старинные замки Старой Гагры (например, заброшенный замок принца Ольденбургского), санатории и вокзалы в стиле сталинского ампира и конструктивизма, легко узнаваемая советская мозаика и характерные автобусные остановки по эскизам Зураба Церетели.

Одни из самых популярных достопримечательностей – древний город Новый Афон и Новоафонский монастырь со старинными фресками и иконами. Одну из колоколен монастыря украшают музыкальные куранты, подаренные императором Александром III.

Рядом расположена Новоафонская подземная карстовая пещера, которой более двух миллионов лет. Добраться сюда можно на специальном поезде с экскурсией. В пещере можно увидеть сталактиты, сталагмиты, каменные водопады. Для удобства здесь проложены подвесные мосты, а самые интересные объекты оборудованы подсветкой. В пещере отличная акустика, поэтому иногда в ее залах проходят органные концерты и выступления хоровых капелл.

Красоты Абхазии очень уважало руководство Советского Союза, поэтому строило здесь дачи. У одного только Сталина их было пять. Особенно вождь народов любил дачу "Холодная речка" в Гаграх. Дело в том, что Иосиф Виссарионович страдал манией преследования, поэтому по его приказу жилой дом выкрасили в зеленый цвет. Такая маскировка позволяла не видеть здание с дороги. Интересно, что дача никогда не реставрировалась, там сохранилась мебель и некоторые личные вещи хозяина. Туристов пускают только на первый этаж, второй и цокольный закрыты для посещения.

Где остановиться

Ситуация с туристическим жильем в Абхазии с каждым годом все лучше. Есть спрос – появляется и предложение. В Сухуме, Пицунде и Гагре строятся новые и реставрируются старые отели, в большинстве из них есть необходимый минимум. Номер на двоих в трехзвездочном отеле обойдется в среднем от 2 300 рублей в сутки. Большинство отелей в Абхазии сегодня не имеют категории звездности, а если и имеют, то на практике это может не соответствовать европейским стандартам. Так что при выборе места жительства лучше перестраховаться, изучить фото и набор услуг.

Еще с советских времен в Абхазии осталось много санаториев, которые работают и сегодня. Проживание, трехразовое диетическое питание по рекомендации врача и базовые процедуры обойдутся примерно от 4 000 рублей с человека в сутки. Никуда не делся и частный сектор: снять комнату в доме напрямую у хозяев можно от 1 000 рублей за ночь, а за отдельную плату можно договориться и о питании.