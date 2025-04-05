Россиянам напомнили о новых правилах въезда в Таиланд

Если вы думаете, что отдых в Таиланде начинается с покупки билетов и поиска отеля, то приготовьтесь — впереди еще несколько шагов, без которых в эту страну не попасть. С 1 мая 2025 года вступают в силу новые правила въезда.

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Директор по GR в Туту, тревел-эксперт Никита Коростелев рассказал, какие обновления ждут российских туристов и как к ним подготовиться.

Ранее по прилете в Таиланд путешественникам нужно было заполнить миграционную анкету на бумаге. Однако с 1 мая это необходимо делать в цифровом формате. Коростелев уточнил, что карта называется TDAC (Thailand Digital Arrival Card), и ее нужно заполнять за три дня до прибытия.

Для оформления документа понадобится ввести: фамилию, имя; дату рождения; номер загранпаспорта; профессию; а также сроки и цель поездки. Кроме того, нужно будет указать страны, в которых бывали за последние две недели, адрес отеля, где планируете остановиться, и адрес электронной почты.

Эксперт в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что после заполнения на почту поступит QR-код. Его необходимо распечатать или сохранить на телефон. Он станет пропуском на пограничном контроле.

При семейной поездке можно все данные указать в одной форме. Кроме того, система сохраняет профиль, который потом можно обновлять при следующей поездке.

Ранее на Бали туристкам с менструацией запретили заходить в храмы.