Туристы не могут записаться в визовый центр Италии из-за сбоя в системе

Российские туристы, планирующие посетить Италию, столкнулись со сложностями при записи в визовый центр. На сайте Almaviva произошел глобальный сбой и уже несколько дней идут технические работы.

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Как правило, слоты на сдачу документов в ВЦ появляются в конце или самом начале каждого месяца и разбираются достаточно быстро, буквально за несколько часов. В этот раз заявители ожидали открытия заветных «окошек» в первых числах апреля на май, однако у многих возникла одна и та же проблема.

Трудности начались в среду. Как рассказали сами путешественники в тематических чатах, им на почту не приходит код, необходимый для авторизации в своей учетной записи. Выбрать свободную дату и оплатить сервисный сбор можно, только «залогинившись» на сайте. Впрочем, некоторые пользователи все же получили заветный код и зашли в личный кабинет, но слотов все еще нет, кроме единичных «отказных» на апрель.

В итоге туристы решили связаться непосредственно с визовым центром, чтобы узнать, что происходит. В ответ получили письма одинакового содержания:

«Уважаемые заявители, мы работаем над данной проблемой. Просим проявить терпение и ожидать окончания работ по восстановлению корректной работы сайта. В настоящий момент функционал записи недоступен. Это означает, что оформить запись технически нельзя».

В Almaviva также уточнили, что возникшие проблемы не влияют на другие опции сайта. В частности, некоторые путешественники переживают, что документы слишком долго в консульстве и статус заявления не меняется. Однако в визовом центре сообщили, что статус отображается корректно. При этом сроки рассмотрения документов в преддверии высокого сезона действительно увеличились и теперь составляют не менее 40 дней.