На Бали туристкам с менструацией запретили заходить в храмы

На индонезийском острове Бали женщинам, находящимся в периоде менструации, запрещено посещение храмовых комплексов. Такое ограничение объясняется местным представлением о менструальной крови как о «нечистой» субстанции, способной «осквернить» священные места.

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Подчёркивается, что власти популярного курортного острова усилили контроль за соблюдением туристами установленных норм, направленных на защиту святынь и сохранение "культурной идентичности" Бали. За несоблюдение новых предписаний предусмотрены штрафные санкции, вплоть до лишения свободы.

Официальный туристический портал Visit Bali информирует о запрете на посещение балийских храмов женщинами во время менструации, мотивируя это "загрязняющим" характером менструальных выделений, способных "осквернить" храмовое пространство. В обращении к туристам содержится призыв проявлять уважение к местным традициям и заботиться о "поддержании чистоты окружающей среды".

Губернатор Бали, Ваян Костер, заявил на пресс-конференции:

"Мы уже издавали подобные распоряжения, но обстоятельства меняются, и мы вынуждены адаптироваться".

Ранее россиянам рассказали о главных табу на популярных зарубежных курортах.