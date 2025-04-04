Туристам разъяснили правила страхования после инцидента с воздушным шаром

В федеральных СМИ появились опровержения информации о гибели двух туристов в ОАЭ во время экскурсии на воздушном шаре 23 марта. РИА «Новости» ссылается на пояснения, полученные от компании Rayana Tours, организатора полета.

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«Никакой аварии не было, произошла жесткая посадка из-за резкого изменения ветровых условий. Участники полета получили лишь незначительные травмы. Они уже выписаны из больницы и хорошо восстанавливаются», – приводит издание комментарий представителя Rayana.

Как убедился портал TourDom.ru, в иностранных СМИ сообщений о происшествии не было, что дополнительно подтверждает: воздушная экскурсия, по всей видимости, обошлась без фатальных последствий.

Судя по данным из открытых источников, последний серьезный инцидент с воздушным шаром в ОАЭ произошел в 2017 году, тогда пострадали 6 человек. Ранее, в апреле 2010-го, шар с 14 пассажирами потерпел катастрофу в 72 км от Дубая, погибли гражданин Индии и француз, еще двое туристов получили травмы.

Как пояснила порталу TourDom.ru директор филиала компании «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» Юлия Алчеева, активности, во время которых туристы не управляют самостоятельно каким-либо транспортным средством или оборудованием, не требуют оформления расширенной страховки. Риски должны покрываться обычным страховым полисом для выезжающих за границу.