В США прокомментировали слухи о возобновлении прямых рейсов с Россией

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что не слышал заявлений, связанных с планами по возобновлению прямых рейсов между Россией и США. Его слова приводит РИА Новости.

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«Я не знаю, кто будет летать, потому что (...) люди под санкциями», — прокомментировал Рубил ситуацию во время выступления в Брюсселе.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия и США обсуждают восстановление прямого авиасообщения. Он выразил надежду продвинуться в этом вопросе. Также, по словам Дмитриева, посольство РФ и МИД работают над очень большим количеством важнейших вопросов.