В Таиланде призывают не ограничивать безвиз российским туристам

В Таиланде все чаще звучат голоса представителей турбизнеса, призывающих не торопиться с планировавшимся сокращением срока безвизового пребывания для туристов из ряда стран.

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Сейчас граждане 93 государств, в том числе России, могут находиться в королевстве без виз до 60 дней, в середине марта предлагалось уменьшить этот период вдвое – до 30 суток. Однако землетрясение в Бангкоке больно ударило по туротрасли. Многочисленные релизы властей об относительно небольших повреждениях в столице и спокойной обстановке на курортах не помогли. Китайские туристы, особенно чувствительные к негативным новостям, резко снизили интерес к поездкам в Таиланд, пишет Bangkok Post. Турбизнес бьет тревогу: потенциальные клиенты из этой страны стали переориентироваться на другие туристические направления.

«По итогам марта Китай перестал быть крупнейшим международным рынком в Паттайе, его место заняла Индия. Китайские путешественники опустились на второе место, за ними следуют россияне, южнокорейцы и вьетнамцы», – привел последние данные президент Ассоциации туризма провинции Чонбури Танет Супорнсахасрунги.

Он высказался за то, чтобы не спешить с пересмотром визовых льгот без тщательного изучения ситуации. А накануне глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Тхапани Киатпхайбун вполне конкретно заявил по поводу российских туристов:

«Если они желают находиться в стране более 30 дней, то и безвизовый режим должен остаться прежним».

Справедливости ради отметим: те, кто отправляется на отдых по линии туроператоров, в составе организованных тургрупп, крайне редко проводят в Таиланде месяц или более. Но для некоторых самостоятельных путешественников действующий двухмесячный срок безвиза, конечно, удобен.

Едва ли не на каждом отраслевом мероприятии красной нитью проходит одна и та же мысль – конкуренция за туристов растет.

Добавим, что в Таиланде уже подсчитали предварительный экономический ущерб от недавнего землетрясения – потери могут составить до 30 млрд тайских батов (почти миллиард долларов США. – Ред.). Идти в такой ситуации на решения, способные сократить интерес иностранцев к поездкам в королевство, рискованно. Ведь доля туризма в ВВП Таиланда составляет на сегодня немалую цифру – 12%.