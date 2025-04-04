Пассажиру вернули багаж спустя неделю в чужой сумке

Пассажиру, прилетевшему из Тюмени на Ямал, багаж пришлось ждать около недели. А когда он его получил, выяснилось, что сумка не его, а кроме того, в ней кое-чего не хватает. Не дождавшись своих вещей, мужчина написал претензию в авиакомпанию, а затем к делу подключилась транспортная полиция.

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Как пишет телеграм-канал «Авиаторщина», проверка показала, что в день вылета багаж по непонятной пока причине так и не покинул тюменского аэропорта Рощино. И о нем, может быть, вообще бы позабыли, но сумка напомнила о себе сама – запахом. Как объяснили сотрудники аэропорта, в ней находились скоропортящиеся продукты, которые, по мнению службы розыска багажа, сделали ее непригодной для дальнейшей транспортировки, как и некоторые пострадавшие вещи. Сумку выбросили и заменили на новую. Об этом был составлен акт. Правда, пассажира в известность поставить забыли, и мужчина в итоге был вынужден обратиться с заявлением в транспортную полицию.

Едва ли не на каждом отраслевом мероприятии красной нитью проходит одна и та же мысль – конкуренция за туристов растет.

В любом случае пассажир в этой ситуации имеет право на компенсацию. Юрист Игорь Косицын напомнил, что в соответствии со ст. 120 Воздушного кодекса РФ за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик уплачивает штраф в размере 100 руб. за каждый час просрочки, то есть 2400 руб. в сутки, но не более чем 50% стоимости билета.

Что касается испорченной сумки, то если это обстоятельство вызвало недовольство и переживания у пассажира, он может заявить о компенсации морального вреда.

«Кроме того, если сумка имела материальную ценность, то можно потребовать либо вернуть сумку, либо возместить ее стоимость, подтвердив ее документально», – добавил Игорь Косицын.

Ранее мы написали, что пассажирка порезала палец сотруднице «Уральских авиалиний» из-за спора о размере чемодана. На женщину написали заявление в полицию.