Составлен список красивых мест Абхазии

Туристам в Абхазии стоит посмотреть озеро Мзы, а также Гегский водопад, заявила NEWS.ru тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь. По ее словам, внимания также достойно озеро Рица, в районе которого находится дача Иосифа Сталина.

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«В Абхазии очень красивая природа, и именно это привлекает большинство туристов. Обязательно стоит съездить к Гегскому водопаду. Если интересуют красивые озера, можно посетить озеро Мзы. Конечно же, озеро Рица. Это, безусловно, обязательное место для посещения. Если хочется посмотреть рукотворные достопримечательности, а не природные, можно съездить на дачу Сталина, которая находится в районе Рицы. В Абхазии найдутся достопримечательности на любой вкус и цвет», — сказала Ансталь.

Она добавила, что также стоит посетить Анакопийскую крепость и Новоафонский мужской монастырь. По словам турагента, в Гаграх можно прогуляться по Приморскому парку или съездить в Рицинский реликтовый парк.

«В целом в Абхазии большое количество природных достопримечательностей: множество озер и водопадов. Например, водопады "Девичьи слезы" и "Мужские слезы" — они тоже очень красивые. Если вы отдыхаете в Сухуме, обязательно посетите Сухумский ботанический сад», — добавила Ансталь.

Ранее первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что полноценное авиационное сообщение между Россией и Абхазией запустят с 1 мая. По его словам, решение о развертывании авиасообщения было принято по поручению российского лидера Владимира Путина. Также он отметил, что с 1 мая из Абхазии в Сириус запустят электричку.