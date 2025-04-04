«Аэрофлот» увеличит количество рейсов в Калининград

В летнем сезоне авиакомпании группы «Аэрофлот» на 70% увеличат количество рейсов в Калининград из двух столиц. Об этом сообщает пресс-служба нацперевозчика.

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Число собственных перелетов «Аэрофлота» из Москвы вырастет с нынешних 63 до 91 в неделю. Кроме того, «Россия», входящая в группу компаний, добавит к своим 10 рейсам на направлении еще 18. Таким образом, в сумме у двух перевозчиков еженедельно запланировано на летний сезон 119 вылетов. «Россия» поставит на маршрут свои самые вместительные узкофюзеляжные лайнеры Boeing 737-900, они могут брать на борт до 215 пассажиров.

Едва ли не на каждом отраслевом мероприятии красной нитью проходит одна и та же мысль – конкуренция за туристов растет.

Из Санкт-Петербурга частота рейсов в Калининград увеличится почти вдвое – с 28 до 53 вылетов в неделю. Все их будет выполнять «Россия».

В летний сезон, на который приходится период отпусков, школьных и студенческих каникул, спрос на перелеты по этому направлению растет. Авиакомпании реагируют на это увеличением предложения.

Ранее мы писали, что в летнем расписании «Аэрофлота» запланированы рейсы по 292 направлениям, 158 из них – по России.