«Не дороже, чем в России». Путешественник рассказал об отдыхе в Китае

Российская туристка побывала в Китае и описала поездку фразой «сбежали от детей и домашней рутины». Об этом она рассказала на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Автор публикации рассказала, что решила поехать с сестрой в КНР на 10 дней.

«Покупали билеты туда: Санкт-Петербург — Москва — Пекин — Гонконг, — пояснила она. — В планах было посещение Гонконга, Шанхая, Сианя и Пекина. Затем летели обратно: Пекин — Санкт-Петербург прямым рейсом».

Все билеты на самолет обошлись в 70 тысяч рублей на человека.

По словам россиянки, в Китае практически никто не говорит по-английски, немного понимают язык в Гонконге и Шанхае. Поэтому, как указала соотечественница, лучше скачать электронные путеводители и переводчики с китайского.

«Так как по-английски мало кто понимает, мы часто ходили в фуд-корты в торговые центры, где есть картинки еды, понятнее выбор, гораздо дешевле, но не менее вкусно. По цене получалось не дороже, чем в России», — добавила она.

Ранее одной категории российских граждан станет еще проще ездить в Китай. Соответствующий протокол с изменениями ратифицировал Совет Федерации. Так, нововведения коснутся оформления многократных виз профессиональным водителям.