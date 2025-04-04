Россиян оставили без отдыха и половины суммы от забронированных отелей

Российские туристы столкнулись с проблемами, связанными с отменой чартерных рейсов авиакомпании Red Wings на Шри-Ланку, что привело к значительным финансовым потерям и проблемам с бронированием отелей, сообщил Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». За три недели до планируемых вылетов авиакомпания неожиданно приостановила выполнение рейсов, оставив многих туристов без возможности осуществить свои поездки.

© РИА Новости

Россияне, которые приобрели пакетные туры, не получили от туроператоров альтернативных вариантов перелетов, хотя им пообещали вернуть деньги. Однако те, кто не успел воспользоваться правом на бесплатную отмену бронирования отелей, столкнулись с дополнительными убытками, поскольку им пришлось оплачивать комиссии в размере до 50% от стоимости проживания.

Проблемы усугубляются отсутствием доступных гостиниц на Шри-Ланке, так как многие туристы пытаются найти другие варианты размещения. Кроме того, некоторые россияне, планировавшие добираться до острова с пересадками, потеряли свои авиабилеты на внутренние рейсы. В свою очередь представители Red Wings пояснили, что авиакомпания не обязана продавать билеты на чартерные рейсы напрямую, и рекомендуют туристам приобретать билеты только через туроператоров в рамках пакета.

Ранее стало известно, что недельные ВИП-туры по территории России будут стоить от миллиона рублей. Самыми популярными среди обеспеченных россиян стали курорты Краснодарского края — «Красная Поляна» и «Роза Хутор».