Названы главные табу на популярных курортах за границей

Путешествие мечты может сильно разочаровать, если нарушить правила, которые действуют в конкретной стране. О каких табу надо знать, рассказали туроператоры.

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Власти Бали установили новые нормы поведения для иностранцев, которые направлены на повышение уважения к местным традициям. Туристам рекомендуют выбирать скромную одежду, соблюдать чистоту и отказаться от использования одноразового пластика.

В Турции перед посещением мечетей путешественникам следует закрывать плечи, колени и голову, а употребление алкоголя и курение допускается только в специально отведенных местах. Фотографировать местные достопримечательности необходимо с осторожностью, не снимать военные объекты и портреты местных жителей без их согласия. Запрещено также вывозить предметы из античных памятников, пишет РИА Новости.

В Абхазии носить купальные костюмы можно только на пляже, нарушителям грозит штраф.

В Египте запрещено вывозить кораллы, нельзя снимать жителей без разрешения, а также ввозить электронные сигареты и дроны. Курение в общественных местах под строгим запретом.

В Таиланде запрещено провозить дуриан и электронные сигареты, а при заселении в отель у иностранцев могут попросить свидетельство о браке. Также в королевстве нельзя залезать на статуи Будды и входить в храмы в обуви, а женщинам не стоит прикасаться к монахам.

На Кубе под запретом фотосъемка военных объектов.

На Мальдивах действуют строгие ограничения на ввоз алкоголя и вейпов. Также одежда туристов должна закрывать колени и плечи.

В Сингапуре запрещены жевательные резинки. Кроме того, там нельзя громко слушать музыку в общественных местах.

Во Вьетнаме с 2025-го вводится запрет на вейпы.

В Шри-Ланке в дни полнолуний нельзя употреблять алкоголь.

Ранее сообщалось, что Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан создадут «Золотое туристическое кольцо Ферганской долины».