Казино, зубы, готические замки: почему россияне полюбили Белоруссию

С начала 2025 года по двустороннему соглашению между странами туристы из России могут свободно и без визы посетить Белоруссию. Эксперты индустрии отметили, что интерес к этому направлению вырос в три раза по сравнению с прошлым годом — и неспроста. Помимо величественных исторических замков и необычных природных мест путешественники отправляются в эту страну за ностальгией по советскому прошлому, а также в казино, которые там по-прежнему разрешены. Как Белоруссия заменила россиянам тропические острова и Европу и почему там действительно стоит провести следующий отпуск — в материале «Ленты.ру».

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Как легко и быстро попасть в Минск?

Пребывать на территории Белоруссии россияне могут до 90 дней. Добраться туда очень просто: прямые рейсы в Минск совершаются ежедневно из трех столичных аэропортов. Перелет займет всего полтора часа и обойдется примерно в пять тысяч рублей. Доехать можно и за восемь часов на поезде, который отправляется с Белорусского вокзала, либо за 14 часов — на рейсовом автобусе с Щелковского автовокзала в Москве, а также с автовокзала №2 и Витебского вокзала в Санкт-Петербурге.

Любителям путешествий на личном транспорте это направление тоже придется по душе. Расстояние между Москвой и Минском — менее 700 километров, и на его преодоление за рулем потребуется девять часов чистого времени. Дорога делится на два этапа: от Москвы до границы (примерно 450 километров) и от границы до Минска (примерно 250 километров). Граница — это условная точка на карте. На пропускном пункте проверят только внутренние паспорта.

«Перед поездкой я посмотрел видео различных блогеров, которые уже посетили эту страну. Многие рекомендуют ночевать в Смоленске, но мы решили не делать остановку. Следует отметить, что дорога в Минск не такая уж и утомительная. Минское шоссе — очень хорошего качества, населенных пунктов с ограничением скорости мало», — делится впечатлениями автор канала «Сделано!» на платформе «Дзен».

Сколько будет стоить поездка?

Цены в Белоруссии несколько ниже, чем в России, — по крайней мере, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Однако это ощущение привязано к курсу — на сегодняшний день один белорусский рубль стоит 25 российских рублей. Расплачиваться в стране можно только национальной валютой, поэтому придется воспользоваться обменниками, банками или банкоматами. Везде принимают российские карты с платежной системой «МИР», а также карты других систем, однако последние могут работать нестабильно.

Курс конвертации в банке может быть выгоднее, чем в обменнике.

По информации Ассоциации туроператоров России, поездка в Белоруссию на три-четыре дня обойдется примерно от 43,5 тысячи рублей с человека (с перелетом и с готовой экскурсионной программой), а недельный тур вместе с авиабилетами туда и обратно — от 53,5 тысячи рублей с человека.

Самостоятельным же путешественникам нужно ориентироваться на такие цены (в российских рублях, без учета билетов):

такси из аэропорта в Минск стоит 1-1,3 тысячи рублей (можно пользоваться российскими агрегаторами);

одна поездка на метро обойдется примерно в 23 рубля,

ночь в отеле в категории «постель и завтрак» — 2-3,5 тысячи рублей, хостелы, гостевые дома и апартаменты — дешевле, отели со звездами — дороже;

обед в недорогом кафе — от 200-300 рублей, в дорогом ресторане — в среднем 800 рублей;

билеты в музеи и на туробъекты — 150-500 рублей;

экскурсия с гидом — от 800-1000 рублей.

Почему россияне так сильно полюбили Белоруссию?

Для многих эта страна стала доступной заменой Европы.

«Беларусь всегда являлась направлением популярным, и особенно актуальна она стала в последние годы, когда для нас фактически закрыты страны Евросоюза. А есть потребность в Европе, европейской архитектуре, атмосфере», — считает президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Он также объяснил, что помимо европейских улиц и замков россиян привлекает отсутствие языкового барьера, приятная стоимость путешествия, безопасность и доброжелательное отношение местных жителей.

«Хочу заметить, что нас поразили местные жители своим спокойствием, приветливостью, отзывчивостью и гостеприимством. В этой стране путешественник вообще не чувствует себя чужим. Все подскажут, посоветуют. Еще у белорусов есть очень хорошее качество — они не рисуются, не стараются показаться лучше. Как они к тебе относятся, так они с тобой и говорят», — подтверждают туристы из России.

Организатор мероприятий Александр Рак отмечает, что еще одна сфера, которая привлекает соседей уже на протяжении десятка лет, — оздоровительный туризм. В Белоруссии масса санаториев и баз отдыха, которые предоставляют качественный сервис. Кроме того, там более дешевые варианты экотуризма (походы, плавание на байдарках).

«Отдельно нужно упомянуть ностальгический туризм, многое, что было связано с СССР, здесь сохраняется, и на это едут посмотреть», — Александр Рак, организатор мероприятий.

Что посмотреть в стране, помимо популярных локаций?

В Белоруссии есть все: от старинных замков и уютных улиц до живописных природных мест и современных развлечений. Путешественники сходятся во мнении, что ограничиваться посещением одной столицы нельзя.

Например, среди обязательных локаций для первой поездки — Мирский замок с готическими башнями и окнами-бойницами. Его стены хранят не только память великих исторических событий, но и множество легенд. Экскурсоводы нашептывают о таинственных происшествиях, связанных с призраком Белой дамы. По преданию, в замке жила дочь одного из владельцев, которая влюбилась в простого деревенского парня. Но влюбленных разлучили, и девушка умерла при загадочных обстоятельствах — с тех пор ее призрак в дождливые дни якобы бродит по залам в белом одеянии.

Следующий в списке Витебск — город Марка Шагала. Именно там художник писал свои знаменитые картины с летающими парами, вдохновленные еврейской культурой и воспоминаниями о детстве.

В начале XX века по инициативе Шагала в городе открылась Народная художественная школа. Среди ее преподавателей был автор знаменитого «Черного квадрата» Казимир Малевич и художник-авангардист Эль Лисицкий. В Витебске Малевич сформулировал многие идеи супрематизма, а школа стала важным центром художественных экспериментов.

В 40 километрах от Минска, в живописном поселении рядом с рекой Птичь, находится музей старинных народных ремесел и технологий «Дудутки». Здесь, прямо под открытым небом расположился настоящий интерактивный парк, где прикоснуться к истории можно буквально своими руками. Гостям предлагают научиться лепить горшки из глины, попробовать свежий сыр и ароматный хлеб из печи, выковать подкову на удачу, изучить устройство ветряной мельницы и прокатиться на лошадях.

А в Гродненской области расположено одно из самых необычных природных мест страны — «Белорусские Мальдивы». Так в народе называют карьеры возле деревни Красноселье. После остановки работ по добыче мела карьеры начали заполняться подземными и дождевыми водами. В итоге образовались водоемы с бирюзовой водой, окруженные белыми склонами, — пейзаж действительно напоминает экзотические острова. Хотя место стало популярным у туристов, оно остается диким.

Здесь нет оборудованных пляжей и инфраструктуры, а само купание официально запрещено из-за нестабильного грунта и возможной химической активности воды. Однако это не мешает путешественникам приезжать сюда ради захватывающих видов, особенно на закате, когда белоснежные берега отражают мягкий свет и вода будто сияет изнутри.

Откуда в Минске так много казино и почему их до сих пор не закрыли?

«Первое, что замечаешь, когда едешь по ровной четырехполосной магистрали от минского аэропорта в город — это рекламные баннеры игорных заведений. Не соврать, примерно каждое пятое или шестое объявление над дорогой было такого содержания. Но это еще цветочки по сравнению с тем, что пришлось увидеть потом в центре города. Там реклама казино буквально на каждом шагу, да и сами игорные заведения открыты в режиме двадцать четыре на семь. В ночное время их вывески переливаются всеми цветами радуги: прямо не Минск, а Лас-Вегас какой-то!» — рассказывают туристы.

Казино в Белоруссии легализованы давно: в начале 1990-х, почти сразу после подписания соглашения в Беловежской Пуще, появилось первое заведение. Такие места существовали в стране на протяжении 20 лет, но оставались в тени из-за соседней России, где они тоже были разрешены. Ситуация изменилось в 2009 году, когда Россия ввела запрет на игорные дома — исключением стали лишь несколько зон в Краснодарском и Алтайском крае, Приморье и Калининградской области.

Около 30 казино официально зарегистрировано в Минске.

На портале «Дзен» одна путешественница поделилась личной историей посещения белорусского казино. Выбор ее компании пал на заведение «Виктория Черри» в бизнес-центре напротив Парка Победы. По словам девушки, на входе у них проверили паспорта, а по самому залу ходила сотрудница, которая объясняла правила игр и помогала вывести деньги в случае победы.

«Большой игровой зал с автоматами и игровыми столами, красивый бар! Обстановка, как в кино! Нас интересовали автоматы, так как карты и рулетка ну совсем не наша история. Деньги мы поменяли заранее в банке. Брали с собой 150 белорусских рублей. В итоге мы попробовали несколько разных автоматов (там не только "три семерки" есть). Размер ставок — от одного-двух белорусских рублей. Если ставишь больше, то это никаким образом не влияет на успех. В какие-то моменты мы выигрывали, когда-то проигрывали. Несколько раз выводили деньги: комиссия за это с автомата — четыре процента», — рассказала она и отметила, что на удивление на всей территории казино можно курить.

Московский банкир Алексей добавил, что в Минске полно казино с любым ценником.

«В некоторых заведениях есть минимальная сумма, которую нужно внести на депозит при входе. В одном казино сказали, что она составляет 100 долларов. Мы такие деньги не готовы были потратить, поэтому пошли в заведение через дорогу, где депозита не было. Соответственно, и контингент был чуть попроще: лудоманы и посетители отеля, в котором находилось это казино», — рассказал мужчина.

Алексей признался, что не является азартным человеком, однако, проиграв определенную сумму денег и покинув заведение, он почувствовал яркое желание вернуться на следующий день и отыграться.

«Во избежание такой ситуации я рекомендую, во-первых, определить лимит, который вы готовы потратить, а во-вторых, посетить казино в последний день поездки, чтобы не было соблазна. Честно говоря, вероятность выиграть там довольно маленькая», — считает он.

В Белоруссию — за зубами?

Местные специалисты отметили, что с каждым годом все больше россиян обращаются за медицинской помощью — особенно стоматологической — именно в Белоруссию. Причин несколько: с одной стороны, привлекает доступная стоимость лечения (в основном за счет разницы курсов валют), а с другой — высокий уровень сервиса, вызванный строгим государственным контролем в сфере частной медицины. Руководитель Med Travel Belarus Владислав Андросов заявил, что россияне составляют значительную часть иностранных пациентов на протяжении последних 10 лет.

По его словам, спрос на услуги стоматологов вырос на 20 процентов еще в первые шесть месяцев 2023 года. Единственное, что сдерживает поток, — рост доллара: как только курс поднимается, лечение становится менее выгодным. Тем не менее главную роль, по результатам опросов, играет не цена, а качество и доверие. Более 80 процентов опрошенных пациентов отметили, что едут в Белоруссию из-за более высокой квалификации врачей и строгих стандартов. Например, чтобы врач мог работать в частной клинике, он обязан иметь не менее пяти лет опыта в государственной системе здравоохранения.

В среднем ценовом сегменте минская стоматология дешевле московской на 40-50 процентов. Интерес к ней проявляют не только жители столицы, но и люди из отдаленных уголков России — от Мурманска до Владивостока.

Наибольшим спросом пользуются не разовые процедуры, а масштабные вмешательства, такие как имплантация и протезирование целой челюсти. Пациенты заранее отправляют снимки, а врачи составляют индивидуальные планы лечения, после чего человек приезжает и в течение пяти дней получает полный комплекс процедур.