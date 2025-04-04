Бразилия утвердила официальный туристический календарь
Министр туризма Бразилии Селсо Сабино утвердил создание официального туристического календаря страны. Согласно информации, размещенной на сайте правительства, он будет включать ключевые мероприятия, способствующие развитию местного туризма и экономики регионов.
Муниципалитеты, регионы и организаторы мероприятий смогут подавать заявки на включение своих событий. Планируется, что календарь будет доступен онлайн и предоставит информацию о традиционных праздниках, культурных и спортивных фестивалях, а также гастрономических мероприятиях по всей стране.
Создание такого инструмента направлено на снижение сезонных колебаний в туристической активности и повышение привлекательности региональных направлений как для иностранных, так и для местных туристов.
В 2024 году в Бразилии был принят план развития туристической отрасли до 2027 года. В соответствии с целями программы предполагается увеличить количество внутренних поездок с 93 до 150 млн. Еще одной задачей является рост числа рабочих мест в отрасли до 3 млн.