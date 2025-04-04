Туроператоры отменили часть рейсов на Шри-Ланку из России

Туроператоры – заказчики полетной программы авиакомпании Red Wings в Матталу (Шри-Ланка) сняли последние вылеты по маршруту из нескольких городов. Причина – невысокий спрос в межсезонье, не позволяющий в полной мере загрузить самолеты.

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Рейсы в аэропорт Маттала выполнялись в зимнем сезоне из 7 российских аэропортов. Туры с этим перелетом формировали туроператоры Fun&Sun, Anex, «Интурист», «Спектрум».

О предполагаемом сокращении рейсов TourDom.ru писал еще в марте. В частности, гендиректор Fun&Sun Владимир Рубцов на встрече с журналистами отмечал: спрос по направлению не оправдал ожиданий, поскольку отельеры, почувствовав интерес со стороны российских туристов, резко, на 50–60%, повысили цены и «в моменте стали неконкурентоспособными». Руководитель туроператора допустил, что компания может переориентировать часть самолетов, летающих на Шри-Ланку, на те направления, где спрос выше.

В результате отмененными оказались вылеты из Москвы 21 апреля, из Екатеринбурга 20 апреля, из Казани – 22-го, из Новосибирска – 27-го, из Самары – 15-го, из Тюмени – 13-го и из Сочи – 19-го.

Туристам, которые должны были вылетать на Шри-Ланку на снятых рейсах, предложили на выбор несколько вариантов.

«Клиенты из Москвы могут пересесть на самолеты других авиакомпаний, а для регионов, где эти рейсы уже завершающие, мы предлагаем альтернативные направления или возврат денежных средств», – сообщили, в частности, в Anex.

Туристам, купившим билеты на отмененные рейсы самостоятельно, вернет деньги авиакомпания.

Освободившиеся борта туроператоры смогут поставить на маршруты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

«На майские праздники планируем расширение программы в Египет, – сообщили в Fun&Sun. – С 21 апреля самолеты Red Wings полетят в Шарм-эль-Шейх, а с 1 мая – в Хургаду».

Высоким сезоном на Шри-Ланке считается период с декабря по март. Апрель и май больше подходит для отдыха в восточной части острова, но туры в этот регион традиционно пользуются меньшим спросом. На будущий зимний сезон туроператоры уже планируют полетную программу в Матталу, по данным туркомпаний, она начнется так же, как и в 2024-м, в конце октября.