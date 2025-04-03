Американский турист чудом спасся от индейского племени

24-летний турист из США проник на запретный остров Северный Сентинель, который является частью объединенной территории Андаманских и Никобарских островов. Изолированное племенное сообщество проигнорировало чужака, что, возможно, спасло ему жизнь. Последний посетитель, который пытался связаться с племенем, был убит стрелой из лука в ноябре 2018 года. Американский миссионер пытался обратить аборигенов в христианство, сообщает портал 20min.ch.

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Иностранец прибыл на остров на надувной лодке около 10 часов утра по местному времени, где контакты с посторонними людьми были запрещены на протяжении десятилетий. С помощью бинокля он искал обитателей племени.

Поскольку никто не показывался, он почти час дул с лодки в свисток, пытаясь привлечь внимание, но безрезультатно. Затем снял себя на видео портативной камерой. Собрал также образцы песка и положил кокос и банку со сладким напитком, очевидно, в качестве "подарка".

Гражданин США был арестован по обвинению в нарушении законов Индии, запрещающих доступ к охраняемым территориям племен. Следствие установило, что поездка была тщательно подготовлена. Мужчина исследовал приливы, течения и подъездные пути. Еще в октябре 2024 года он пытался добраться до острова на надувной лодке, но был остановлен персоналом отеля.

Сентинельцы являются одной из последних изолированных групп населения в мире. У них нет иммунитета к распространенным заболеваниям.