Россиянам рассказали, куда можно поехать вместо Сочи, Бали и Дубая

Газета.Ru

Отдых на Красной Поляне стал слишком неуютным из-за большого количества туристов, завышенных цен и перегруженности отелей. Поэтому можно рассмотреть другую живописную локацию — горный курорт Домбай в Карачаево-Черкесской республике. Об этом «Газете.Ru» рассказала менеджер отдела продаж сервиса подбора туров Onlinetours Оксана Власенко.

Куда можно поехать вместо Сочи, Бали и Дубая
© РИА Новости
«Домбай окружен величественными горами Кавказского хребта, которые создают потрясающие виды. Хотя он не такой развитый, как Красная Поляна, здесь есть все необходимое для комфортного отдыха: гостиницы, кафе, прокат снаряжения и подъемники, разнообразные спуски для лыжников и сноубордистов разного уровня подготовки, простые маршруты для начинающих и сложные участки для опытных спортсменов», — пояснила эксперт.

По ее мнению, Сочи также можно назвать одним из переоцененных туристических направлений, так как в летний сезон инфраструктура города не выдерживает наплыв туристов. В качестве альтернативы Власенко предложила Абхазию.

«Вместо забитых галечных пляжей в Сочи вы можете отправиться на золотые пески в Пицунде — там есть особенно живописные берега со скалами. Вместо прогулок по забитому магазинами центру Адлера можно поехать в невероятно атмосферный Сухум — этому городу уже больше двух тысяч лет! В Абхазии есть такие места, которых вы не увидите нигде в мире: огромные водопады, каньоны и ущелья, город-призрак, белые скалы, заброшенные замки принцев и древние монастыри на вершинах гор», — пояснила менеджер.

Еще одно переоцененное место, по мнению Власенко, — Бали.

«Сейчас остров, можно сказать, говорит по-русски. Это место стало настолько популярным, что почти потеряло свой шарм: очень много людей, очень высокие цены, очень просветленные лица», — объяснила менеджер.

Власенко посоветовала вместо Бали отправиться на Шри-Ланку. Эксперт рассказала, что в стране есть золотые песчаные пляжи, густые джунгли, чайные плантации, горные вершины и другие интересные места.

«Вы сможете отправиться в национальные парки и древние города, покататься на поезде как в индийском кино, понаблюдать за слонами в дикой природе и поучиться серфингу на идеальных волнах. Здесь можно делать все то же что и на Бали, а может даже больше, только дешевле и без сопровождения бесконечного числа туристов», — заявила Власенко.

В список переоцененных туристических мест эксперт добавила и Дубай. Для тех, кому хочется погрузиться в восточный колорит, но без излишнего блеска и пафоса, Власенко посоветовала посмотреть билеты в Марокко.

«Марокко — невероятная, древняя страна, полная загадочных медин (старых городов), древних крепостей и мечетей. В отличие от ультрасовременного Дубая, Марракеш, Фес и другие города Марокко окутаны духом старины — это, конечно, не современные небоскребы, но дух захватывает намного больше. Здесь можно и отдохнуть на пляже, и отправиться в пустыню, и исследовать старинные касбы (крепости) и даже заняться трекингом в горах», — поделилась эксперт.

Власенко добавила, что в Марокко есть уникальные рынки и базары, где можно найти все — от ярких ковров и специй до традиционных украшений и керамики.

До этого эксперт по туризму, директор туристического агентства MAYEL Майя Котляр рассказала, что лидерами среди пляжных туристических направлений этого года стали Турция, Россия, Эмираты и Египет.

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