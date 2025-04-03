Куда можно поехать вместо Сочи, Бали и Дубая

Отдых на Красной Поляне стал слишком неуютным из-за большого количества туристов, завышенных цен и перегруженности отелей. Поэтому можно рассмотреть другую живописную локацию — горный курорт Домбай в Карачаево-Черкесской республике. Об этом «Газете.Ru» рассказала менеджер отдела продаж сервиса подбора туров Onlinetours Оксана Власенко.

«Домбай окружен величественными горами Кавказского хребта, которые создают потрясающие виды. Хотя он не такой развитый, как Красная Поляна, здесь есть все необходимое для комфортного отдыха: гостиницы, кафе, прокат снаряжения и подъемники, разнообразные спуски для лыжников и сноубордистов разного уровня подготовки, простые маршруты для начинающих и сложные участки для опытных спортсменов», — пояснила эксперт.

По ее мнению, Сочи также можно назвать одним из переоцененных туристических направлений, так как в летний сезон инфраструктура города не выдерживает наплыв туристов. В качестве альтернативы Власенко предложила Абхазию.

«Вместо забитых галечных пляжей в Сочи вы можете отправиться на золотые пески в Пицунде — там есть особенно живописные берега со скалами. Вместо прогулок по забитому магазинами центру Адлера можно поехать в невероятно атмосферный Сухум — этому городу уже больше двух тысяч лет! В Абхазии есть такие места, которых вы не увидите нигде в мире: огромные водопады, каньоны и ущелья, город-призрак, белые скалы, заброшенные замки принцев и древние монастыри на вершинах гор», — пояснила менеджер.

Еще одно переоцененное место, по мнению Власенко, — Бали.

«Сейчас остров, можно сказать, говорит по-русски. Это место стало настолько популярным, что почти потеряло свой шарм: очень много людей, очень высокие цены, очень просветленные лица», — объяснила менеджер.

Власенко посоветовала вместо Бали отправиться на Шри-Ланку. Эксперт рассказала, что в стране есть золотые песчаные пляжи, густые джунгли, чайные плантации, горные вершины и другие интересные места.

«Вы сможете отправиться в национальные парки и древние города, покататься на поезде как в индийском кино, понаблюдать за слонами в дикой природе и поучиться серфингу на идеальных волнах. Здесь можно делать все то же что и на Бали, а может даже больше, только дешевле и без сопровождения бесконечного числа туристов», — заявила Власенко.

В список переоцененных туристических мест эксперт добавила и Дубай. Для тех, кому хочется погрузиться в восточный колорит, но без излишнего блеска и пафоса, Власенко посоветовала посмотреть билеты в Марокко.

«Марокко — невероятная, древняя страна, полная загадочных медин (старых городов), древних крепостей и мечетей. В отличие от ультрасовременного Дубая, Марракеш, Фес и другие города Марокко окутаны духом старины — это, конечно, не современные небоскребы, но дух захватывает намного больше. Здесь можно и отдохнуть на пляже, и отправиться в пустыню, и исследовать старинные касбы (крепости) и даже заняться трекингом в горах», — поделилась эксперт.

Власенко добавила, что в Марокко есть уникальные рынки и базары, где можно найти все — от ярких ковров и специй до традиционных украшений и керамики.

До этого эксперт по туризму, директор туристического агентства MAYEL Майя Котляр рассказала, что лидерами среди пляжных туристических направлений этого года стали Турция, Россия, Эмираты и Египет.