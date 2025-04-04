Онищенко призвал россиян не ездить в Юго-Восточную Азию в 2025 году

Российским туристам не следует в этом году посещать страны Юго-Восточной Азии после сильного землетрясения в регионе, для полноценного отдыха там в настоящее время нет питания, воды и мест проживания достаточного уровня качества. Такое мнение выразил ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Я порекомендовал бы [не ехать] в Юго-Восточную Азию, где произошло землетрясение, точно не надо в этом году ехать. Что будет, не восстановится все, там люди живут в катастрофических условиях. <...> Того, что уже произошло, достаточно. Там нет воды, нет нормальных гостиниц, нет нормального питания", - сказал он.

Онищенко добавил, что на состояние здоровья в дальних поездках могут влиять различные факторы, в частности, в этом регионе сильная жара с высокой температурой воздуха. Также может влиять употребляемая вода - отличная по своему солевому составу, она может вызывать дисфункцию кишечника у не привыкшего к нему туриста.