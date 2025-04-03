Турэксперт высказался об онлайн-форме при въезде в Таиланд

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что с 1 мая туристам для въезда в Таиланд придётся заполнять миграционную онлайн-форму.

«Визовый режим не меняется. Таиланд как был без визы, так и остаётся. Только теперь надо заполнять форму. Эту форму будут заполнять турагенты вместо туристов. То есть турист покупает тур, а турагент ему спокойно эту форму поможет заполнить», — объяснил он.

Собеседник RT уточнил, что времени на заполнение потребуется порядка пяти минут, а заполняется форма за три дня до поездки.

Ранее стало известно, что с 1 мая туристам для въезда в Таиланд придётся заполнять миграционную онлайн-форму.