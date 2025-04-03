Стали известны самые популярные направления для одиночных путешествий

В ходе нового исследования выяснилось, что число россиян, путешествующих за границу в одиночестве, за год выросло на 11%, к маю 2025 года число таких бронирований достигло 51%. Остальные 49% соло-путешественников предпочитают отдых внутри страны.

Самым популярным зарубежным направлением стал Стамбул — майские праздники там проведут 7,4% россиян, пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

На втором месте оказался Париж с 3,8% заказов, далее следуют Рим (3,5%) и Милан (3,0%).

В число самых популярных внутренних направлений входят Санкт–Петербург (17,7%), Москва (16,6%), Сочи (6,8%), Казань (5,5%), Калининград (5,1%) и другие.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин в беседе с НСН рассказал, что пляжный отдых занимает четверть всех семейных поездок внутри страны.