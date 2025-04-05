Как перенос выборов в Абхазии может сказаться на туристическом сезоне

4 апреля Народное собрание Республики Абхазия отложило проведение муниципальных выборов до 8 ноября 2025 года. По мнению политолога, доцента Финансового университета при Правительстве РФ, директора Центра политического анализа, члена Общественной палаты города Москвы Павла Данилина, перенос выборов является единственно правильным решением в сложившейся ситуации:

«Решение о переносе выборов абсолютно обоснованное и своевременное. Дело в том, что только что завершилась избирательная кампания по выборам президента Абхазии, которая была очень напряженной. Ей предшествовал переворот, незаконное свержение легитимного президента республики и серьезные внутриполитические дебаты. Политическая жизнь в это время была крайне активной, что, безусловно, сказалось на стабильности в регионе. Депутаты, осознавая это, еще в феврале перенесли выборы на лето. Однако теперь, после завершения избирательной кампании, стало очевидно, что даже летом выборы должны были состояться сначала в апреле, затем в июне. Лето – это традиционный туристический сезон, и проведение выборов может препятствовать этому. Поэтому было принято единогласное решение о переносе. Это единогласие подчеркивает осознание проблемы и необходимость ее решения. В условиях жарких политических дебатов народ Абхазии высказал свою позицию: пришло время формировать новую коалицию и выдвигать новые программы и проекты в интересах народа. Необходимо, чтобы ситуация успокоилась и устоялась. Ноябрь – это как раз время, когда туристический сезон заканчивается, и можно будет провести выборы».