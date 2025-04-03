Какие туры предложат туристам в летнем сезоне

В предстоящем летнем сезоне туристам предложат туры в Черногорию на рейсах Jazeera из Москвы в Тиват с пересадкой в Эль-Кувейте. Об этом рассказали порталу TourDom.ru в российском представительстве авиакомпании. Программе уже 2 года, но этим летом полеты будут выполняться чаще, чем летом-2024: заявлено не по два еженедельных рейса, а по три. Программа запланирована с 18 июня по 28 сентября. Партнером, как и прежде, выступит туроператор «ПАКС», но часть мест на бортах реализуется в свободной продаже.

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Кроме того, с 17 июня по 18 октября заявлены полеты из Москвы на Кипр (Ларнака), с той же частотой, что и в летнем сезоне – 2024, – дважды в неделю. Жесткий блок мест на бортах у Fun&Sun. В «Русском Экспрессе», который в прошлом году дольше других туроператоров держал свою квоту на рейсах и даже увеличил ее в августе, нам пояснили, что на предстоящий сезон места решено не брать.

В более благоприятные для выездного туризма годы (до пандемии ковида 2020–2021 гг.) основной объем туристов на Кипр отправлял Библио-Глобус. Как рассказал порталу TourDom.ru источник в компании, полетных планов по Кипру у Библио пока нет, в системе бронирования представлены только отели на курортах.

Jazeera совместно с одним из крупных туроператоров планировала также поставить на лето-2025 программы из Москвы в Грецию. Продажи шли с прошлого года, но в итоге от рейсов пришлось отказаться, туристам предложили другие направления. Как пояснили в компании, полеты на Корфу, а значит, и турпакеты на их основе получались слишком дорогими. А что касается намерений летать на Крит, был расчет на дозагрузку части маршрута – из Эль-Кувейта в Ираклион пассажирами из арабских стран, но спрос с этих рынков не оправдал ожиданий. Надеяться же на заполнение лайнеров только российскими туристами сочли слишком рискованным.

Продавать туры в Грецию, как рассказал один из наших экспертов, мешают строгие правила по оформлению виз – греки долго проверяют документы и выдают в основном под даты поездки.

«Франция и Италия открывают визы гораздо лучше».

Еще один уже действующий европейский маршрут Jazeera, который мог бы быть потенциально интересен российским туристам, – Москва – Будапешт. Но пользоваться им пока удобно только на пути в Венгрию, а на обратном получается слишком короткая стыковка. Самолет из венгерской столицы прибывает в Эль-Кувейт в 18:30, а лайнер в Москву отправляется в 18:50, 20 минут на пересадку пассажирам недостаточно.

«Запросили у головного офиса, есть ли возможность скорректировать расписание. Работа в этом направлении ведется», – пояснили в российском представительстве авиакомпании.

По словам представителей туроператоров, интерес к отдыху в Европе восстанавливается уже 2 года подряд. Так как прямых рейсов нет, в основном компании предлагают так называемые GDS-туры, билеты для которых берутся по актуальным тарифам, доступным на момент продажи в системах бронирования. Как правило, это перевозка Turkish Airlines со стыковкой в Стамбуле, а также более экономичные варианты перелета иностранными авиакомпаниями через Ереван и другие города.