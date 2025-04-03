В МИД РФ сообщили о статусе темы возобновления рейсов между Россией и США

МИД: обсуждение темы возобновления рейсов между РФ и США назрело
Обсуждение темы возобновления российско-американского авиасообщения назрело. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Это крупная тема, которая назрела», – подчеркнул дипломат.
Он также отметил, что Москва заинтересована в активизации экономического сотрудничества между странами.
«Соответствующие сигналы были направлены на высшем уровне, а также в ходе контактов с представителями американской администрации», – уточнил Сергей Рябков.
Напрямую с этим вопросом связана и деятельность нового российского посла в Вашингтоне Александра Дарчиева. Уже в своем первом публичном заявлении он обозначил приоритеты Москвы, среди которых не только возобновление авиасообщения, но и упрощение визового режима для россиян.
Параллельно с дипломатическими контактами идет работа по экономической линии. Так, сегодня в Вашингтон прилетел глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он проводит переговоры с представителями администрации США. По его словам, есть надежда, что реальное понимание российской позиции откроет новые возможности для взаимодействия, в том числе в инвестиционной сфере.