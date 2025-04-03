Планируется создание «Золотого туристического кольца Ферганской долины»

Узбекистан обратился к Кыргызстану и Таджикистану с предложением создать совместный туристический маршрут.

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Он будет называться «Золотое туристическое кольцо Ферганской долины». Туристы смогут насладиться уникальными природными заповедниками Центральной Азии, обещают в пресс-службе Комитета по туризму Узбекистана.

Также туристы познакомятся с общей историей и разнообразием культур Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

Помимо прочего Ташкент предлагает разработать совместный культурно-туристический маршрут «Навруз в сердце Центральной Азии». Эти проекты помогут привлечь международных туристов и будут способствовать развитию культурного наследия.

Ранее аналитики выяснили, куда петербуржцы поедут отдыхать на майские праздники. Также авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что прямые авиарейсы в Абу-Даби будут выполняться и в летний период.