Новый маршрут в Анталью может появиться на юге России

В летнем сезоне впервые могут появиться прямые вылеты в турецкую Анталью из аэропорта Элиста в Калмыкии. Летать по новому маршруту собирается Red Wings.

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«Сейчас идут переговоры по этому вопросу, обсуждаем детали», – подтвердили в пресс-службе перевозчика.

Туры в Турцию с перелетом из Элисты планирует продавать туроператор IZI Tour, часть билетов поступит в свободную продажу.

Впрочем, некоторые участники рынка высказывают сомнения в перспективах полетной программы. По их мнению, чартерные рейсы имеет смысл ставить из городов, где численность населения хотя бы приближается к 1 млн человек, иначе могут возникнуть сложности с заполнением самолетов. Население Элисты составляет немногим более 100 тыс. С 2022-го по 2024-й международный аэропорт закрывали, а до этого зарубежные маршруты были представлены странами Закавказья, рейсов в Турцию не ставили.

«В прошлые годы были попытки организовать полеты в Анталью из Калуги, – напомнил собеседник редакции. – Но уже в начале лета перевозку свернули, притом что в городе живет более 300 тыс. человек».

Другие туроператоры в Элисту пока не приходят и расширяют полетные программы в Анталью в летнем сезоне-2025 в более перспективных, на их взгляд, регионах. В частности, новые пункты вылета добавил в этом году Anex, это Саратов, Оренбург, Астрахань. Pegas Touristik включил в ассортимент новый маршрут в Анталью – из Саратова. Fun&Sun заявил рейсы на турецкий курорт из 17 аэропортов. При этом туроператор анонсировал расширение перевозки – из Петербурга, Казани, Новосибирска, Самары, Уфы и Перми. В общей же сложности компания планирует отправить в Турцию 1,2 млн туристов.