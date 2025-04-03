Турист не улетел в ОАЭ из-за долга, который был погашен три года назад

Туристку из Челябинска не пустили на отдых в Эмираты из-за долга, который, как оказалось, был погашен еще несколько лет назад. Однако судебные приставы дело не закрыли, в итоге женщина осталась без отпуска в Дубае и обратилась в суд.

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Как рассказал юрист Игорь Косицын, который защищал интересы туристов, они должны были полететь в Эмираты 11 марта прошлого года, а тур приобрели 4 марта. При этом 28 февраля судебные приставы наложили запрет на выезд и направили уведомление женщине на Госуслуги, которое она не заметила. В итоге при прохождении контроля в аэропорту случились неприятности.

Когда начали разбираться, выяснилось, что причиной для ограничений стал долг 2021 года. Тогда он был солидарно взыскан с нескольких человек, в том числе с туристки, и в том же году одним из должников погашен. И если в отношении этого человека исполнительное производство закрыли, то женщина по документам осталась в списке должников.

«Потом этот пристав уволился, а спустя 2,5 года уже другой пристав, видимо проявляя инициативу, наложил в рамках непрекращенного производства запрет на выезд. Хотя никакого долга уже не было», – отметил Игорь Косицын.

Казалось бы, очевидно, что причиной недоразумения стала ошибка пристава, однако в первой инстанции туристка дело проиграла. Суд посчитал, что, поскольку исполнительные производства были разные, женщина должна была уведомить приставов о том, что задолженность погашена другим должником, а при получении постановления об ограничении на выезд оспорить его.

Пришлось подавать апелляцию. И Челябинский областной суд встал на сторону туристки и обязал УФССП по Челябинской области вернуть ей 310 тыс. руб., потраченных на несостоявшийся тур в ОАЭ, а также компенсацию морального вреда.

Эта история в очередной раз заставляет напомнить о том, что перед выездом за границу необходимо проверять, все ли в порядке в отношениях с судебными приставами. Проще всего это сделать через Госуслуги. Нужно воспользоваться сервисом «Ход снятия ограничения выезда из России» либо сделать это через систему поиска «Робот Макс». В поле необходимо ввести слово «Ограничение», а затем выбрать опции: «От пристава» и «Узнать об ограничении на выезд». Время получения ответа составит не более 30 секунд.

Можно по старинке проверить информацию на сайте Федеральной службы судебных приставов – по банку исполнительных производств.

Погасить задолженность, если она есть, удобнее всего через Госуслуги. Но нужно помнить, что на все про все может потребоваться время.

«Формально снимают ограничения быстро после оплаты – 1 рабочий день. Но я бы на практике закладывала больше времени, хотя бы 2 недели. И обязательно о погашении задолженности нужно направить документы приставу», – порекомендовала юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.

Если после погашения прошло более суток, а постановление не пришло и ограничение на выезд не снято, в личном кабинете на Госуслугах можно подать ходатайство, обратившись к судебному приставу. В этом случае понадобится номер исполнительного производства. Ответ на обращение придет в личный кабинет.

И еще важный момент, который может сыграть роль в судебных разбирательствах.

«Если постановление пришло на Госуслуги, то оно считается врученным с даты, когда вы вошли в личный кабинет. Даже если само постановление вами не открывалось», – обращает внимание Игорь Косицын.

Напомним, что выезд из России могут ограничить, если задолженность составляет 30 тыс. руб. и более; по алиментам, возмещению вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда в результате преступления – 10 тыс. руб. и более; в исполнительном документе есть требование неимущественного характера, например о восстановлении на работе незаконно уволенного сотрудника, передаче ребенка и так далее.

Ранее TourDom.ru писал, что россиянину запретили выезд из страны из-за долга в 1 руб. 52 коп. – постановление о временном ограничении пришло ему в личный кабинет на Госуслугах.