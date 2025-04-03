Визовый центр Испании изменил требования к документам

Визовый центр Испании в России изменил требования к документам перед летним сезоном. Речь идет о выписке о движении средств за 3 месяца на счете заявителя. Этим турист подтверждает свою платежеспособность для путешествия в Европу. Ранее обращавшиеся за визой предоставляли распечатку электронного документа, и консулов этот формат устраивал. Однако теперь принимать будут только бумажные оригиналы с мокрой печатью.

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Для их получения туристу необходимо обратиться в офис, а значит, потратить дополнительное время на его посещение. Особенно из-за нововведений переживают пользователи онлайн-банков, у которых офисов нет по определению. Однако их проблема решаема за дополнительные деньги – у наиболее популярных кредитных организаций можно заказать доставку такого документа курьером по нужному адресу.

Отметим, что Испания остается одним из самых быстрых вариантов для россиян оформить визу в Европу. Ожидание посещения ВЦ небольшое – ближайшие свободные даты на подачу документов возможно найти через 2–3 недели. Сроки рассмотрения документов также пока что находятся в адекватном диапазоне – до 3 недель. Из минусов только то, что чаще всего испанцы дают разовые визы под поездку. Мультишенгены – гораздо реже.

Ранее TourDom.ru писал, что итальянские консулы назначают встречи туристам для проверки документов.