Тревел-блогер назвал лучшую азиатскую страну для россиян

Тревел-блогер Алексей Кутовой побывал в Вьетнаме и назвал эту азиатскую страну лучшим местом для россиян. Своим мнением он поделился на личной странице в «Дзене».

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«Вьетнам — это место, где за разумные деньги вы получаете отдых уровня "все включено", но с восточным колоритом», — объяснил путешественник.

По словам Кутового, россиян во Вьетнаме привлекают безвизовый режим, приятный климат и доступные цены. Он отметил, что отпуск там обойдется дешевле, чем в Таиланде или Турции.

«К тому же Вьетнам — это страна, где к русским туристам относятся с теплом и радушием. Тут чувствуешь, что тебя уважают», — заключил Кутовой.

Ранее этот же тревел-блогер нашел сходство между вьетнамцами и россиянами. Он обратил внимание, что жители азиатской страны тоже не проявляют дружелюбие ко всем подряд.