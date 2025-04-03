AZUR air запустила чартеры из Владивостока на вьетнамский курорт Нячанг
AZUR air совершила прямой чартерный рейс из Международного аэропорта Владивосток на вьетнамский курорт Нячанг (аэропорт Камрань). Рейсы по этому направлению авиакомпания будет выполнять до конца лета.
Как сообщили EastRussia в пресс-службе международного аэропорта Владивосток, на маршруте задействован Boeing 757-200W. Вместимость воздушного судна от 235 до 238 кресел экономического класса. Время в полете составляет семь часов.
Напомним, Международный аэропорт Владивосток перешел на летнее расписание полетов с 30 марта. В новом сезоне частота рейсов на китайских направлениях будет увеличена до 50 в неделю.