В АТОР объяснили ситуацию с получением шенгенских виз

Спрос на шенген перед майскими праздниками увеличился на 50%, сообщает пресс-служба АТОР.

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В настоящее время запись в визовые центры Франции, Испании и Италии на апрель закрыта. Однако она доступна в Греции, Венгрии и Швейцарии.

Оформление визы может занять более месяца. К примеру, Италия рассматривает заявки до 40 дней, Франция и Испания — 2–3 недели, а Швейцария — 1,5 недели.

Эксперты не советуют бронировать билеты и отели до получения визы. Чтобы поехать в отпуск в июне, документы стоит подавать уже сейчас, поскольку в мае визовые центры будут закрыты.

Ранее сообщалось, что Эстония перестала пускать россиян без биометрических паспортов.