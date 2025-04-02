Какая авиакомпания повезет туристов в Абхазию

Сегодняшнее заявление первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко о том, что «с 1 мая полноценное авиасообщение в аэропорт Сухума будет реализовано», вызвало вопросы: какие авиакомпании могут открыть регулярные рейсы из РФ в Абхазию?

Как убедилась редакция, ответа на него пока нет: ни у одной из авиакомпаний группы «Аэрофлот», на которые приходится примерно половина всего авиатрафика в нашей стране, пока не заявлены в сезонном расписании перелеты в Абхазию.

Нет их и у регионального перевозчика из Татарстана «ЮВТ Аэро», выполнившего 7 февраля первый тестовый рейс из Внуково в Сухум.

Среди потенциальных претендентов на маршруты СМИ называют Red Wings и «Азимут». Однако надо иметь в виду – оба перевозчика летают в Грузию, а авиавласти этой страны пригрозили санкциями со стороны ICAO перевозчикам, которые встанут на маршруты в Абхазию. На международном уровне республика признана лишь небольшим числом государств. Очевидно, авиакомпаниям придется делать выбор между абхазскими и грузинскими маршрутами. При этом последние, скорее всего, сулят больше экономических перспектив: зарабатывать можно не только на пассажирах, следующих в Грузию, но и на тех, кто далее полетит из Тбилиси рейсами других перевозчиков в страны, с которыми у России сейчас нет прямого авиасообщения, например, в Европу.

Что касается туроператоров, то основные объемы по Абхазии дает на рынок Библио-Глобус. Источник портала TourDom.ru в этой компании заинтриговал нашу редакцию – на вопрос «Есть ли планы делать туры в Абхазию на прямых рейсах в Сухум» нам ответили:

«Полетим с июня, но не авиакомпаниями группы “Аэрофлот”, а с группой “Аэрофлот”».

Можно предположить, что речь идет об использовании одного из аэробусов авиакомпании iFly, который сейчас передается в «мокрый» лизинг «Аэрофлоту». Сейчас по этой схеме нацперевозчик использует три борта, полученных от iFly, четвертый А330-200 под бортовым номером RA-73851 выполнял рейсы Москва – Сочи, не исключено, что он и встанет на маршруты в Сухум. Такой версией с порталом TourDom.ru поделился один из экспертов. Мы направили запрос в авиакомпанию iFly.