В РСТ ответили, что предпочтут россияне прямым перелетам в Абхазию

Россияне привыкли добираться в Абхазию через Сочи и сухопутный погранпереход, сказал в эфире НСН Дмитрий Горин, объяснив, как сделать конкурентоспособными авиарейсы в Сухум.

© РИА Новости

Среди россиян будут востребованы дешевые электрички в Абхазию, при этом популярность авиарейсов из РФ в эту республику будет зависеть от цен на билеты, объяснил в интервью НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко ранее сообщил, что с 1 мая будет запущено авиасообщение между Россией и Сухумом. По его словам, также будет запущен железнодорожный маршрут между Абхазией и Сириусом стоимостью 360 рублей.

«Абхазия — популярное туристическое направление, которое посещает в течение года до 4,5 миллионов человек, включая дневные экскурсии. Чисто пакетными турами в год в эту страну путешествует 1,5 млн туристов. При этом туристам удобнее перелет в Сочи, а далее через сухопутную границу следовать в курорты Пицунда и Гагра наземным трансфером. Более того, благодаря модернизации погранперехода количество очередей в этом году сократится. Появление электрички тоже будет способствовать популяризации именно сухопутного варианта пересечения границы. Три часа в дороге и 360 рублей - очень доступная цена», — подчеркнул Горин.

При этом он отметил, что пока рано оценивать востребованность авиарейсов в Абхазию.

«Касаемо перелетов в аэропорт Сухума, мы ждем актуальную информацию об авиакомпаниях, расписании, тарифах, которой сейчас пока нет. Транспортная составляющая занимает 50% и более от стоимости тура, поэтому, если будет много рейсов и цены будут ниже, изменения могут произойти, но не существенные. Билеты в Сочи летом в прошлом году были по довольно высоким ценам, если их заранее не оформлять. При этом каждый год цены растут, на фоне чего транспортная составляющая очень важна», — пояснил Горин.

По его словам, отдых в Абхазии может стоить на 20% дешевле, чем в Краснодарском крае, но это нельзя назвать конкуренцией.

«Абхазия по ценообразованию конкурирует с Краснодарским краем, так как туры туда иногда можно купить на 20% дешевле, чем на соседний российский курорт. Отели там готовы принимать гостей, инфраструктура обновляется, но, конечно, ее недостаточно. Для сравнения, Краснодарский край принимает не меньше 18 миллионов человек, поэтому как таковой конкуренции нет. Это просто возможности, которые появляются и которые были традиционно», — заключил собеседник НСН.

Избранный президент Абхазии Бадра Гунба 2 апреля вступил в должность главы республики. В середине марта сообщалось, что Россия безвозмездно предоставила Абхазии электроэнергию на период энергодефицита до 15 апреля, отмечает «Радиоточка НСН».