Что нужно знать об отдыхе в Тунисе

Меньше месяца осталось до начала полетных программ в Тунис. С 26 апреля из Москвы и Санкт-Петербурга на боингах авиакомпании Express Airline начнутся ежедневные рейсы в аэропорт Энфида-Хаммамет по заказу туроператора Библио-Глобус. Кроме того, из столицы и Питера с 19 и 20 апреля соответственно состоятся первые рейсы в рамках тунисской программы туроператора «Гранд Экспресс» на крыльях Nouvelair Tunisie.

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В последние годы, начиная с пандемии, Тунис не избалован вниманием со стороны российских туристов, стал забываться, и в профильных чатах турагенты консультируются друг у друга по поводу нюансов отдыха в этой стране. Редакция TourDom.ru также решила напомнить о наиболее важных особенностях Туниса.

Погода

Один из главных вопросов – это погода. На майские праздники, когда в Тунисе будет отдыхать первая большая группа российских туристов, уже вполне комфортно – тепло и даже жарко. Днем воздух прогревается до 28 °C, вечером, после захода солнца, до +20 °C. Температура воды в начале мая – около 20 °C, на мелководье – заметно выше.

У теплой воды есть и обратная сторона, не очень приятная – нашествие медуз, которые очень любят участки, где мелко, а их на побережье Туниса хватает. Впрочем, «медузный период» обычно начинается в конце июля – начале августа, когда в африканской стране очень жарко. В ближайшие же месяцы ничто не должно помешать отдыху на роскошных пляжах. Кстати, практически все пляжи в Тунисе песчаные.

Оздоровительные процедуры

Если в мае кому-то море покажется прохладным, к его услугам многочисленные талассоцентры. Они, по словам Аллы Филимоновой, генерального представителя принимающей компании Carthage Group в России, пользуются популярностью у туристов круглый год:

«К услугам отдыхающих бассейны с чистейшей морской водой, нагретой до 32–33 °C, с ними температура в море уже не имеет значения».

«Туристы приезжают из года в год даже по нескольку раз в год на талассотерапию в излюбленные отели к излюбленным специалистам. Талассоцентры предлагают различные программы по 3–5 процедур ежедневно от 1 до 12 дней», – говорит руководитель компании «Серж Тур» Сергей Склиз.

Культурная программа

Все в порядке в Тунисе и с культурным наследием. Недалеко от курортной зоны находятся руины одного из величайших городов древности – Карфагена. Когда-то он был столицей могущественной державы, позже, после поражения от Рима, возродился как крупный центр уже Римской империи.

Впрочем, и кроме Карфагена хватает достопримечательностей.

Как отмечает Сергей Склиз, большой популярностью пользуется двухдневная экскурсия в пустыню Сахара с посещением амфитеатра Эль-Джем, оазисов Шебика, Тамерза, Мидес, а также однодневная поездка в одноименную столицу Тунис и бело-голубой город Сиди-Бу-Саид.

«Также востребовано посещение термальных источников и археологического города Дугга», – добавляет руководитель турфирмы.

Безопасность

По словам Аллы Филимоновой, Тунис не та страна, где туристу опасно покидать территорию гостиницы.

«Можно и нужно выходить за пределы отеля, гулять, смотреть, посещать рестораны, парки аттракционов, аквапарки. Туристическая полиция очень серьезно следит за порядком и безопасностью, при этом делает это вежливо, предупредительно, профессионально», – рассказывает представитель Carthage Group.

Туристам, конечно же, нужно следить за своим поведением, не налегать, например, на местное вино, а тем более на 40-градусную буху (Тунис хоть и исламская страна, но законы здесь более либеральны, чем в большинстве государств Ближнего Востока). А также нужно помнить о том, что можно и нельзя вывозить из Туниса. Категорически запрещено – какие-либо древние артефакты, даже осколки мрамора из Карфагена. При вывозе дорогих вещей, например ковров, или же сувениров, очень похожих на античные оригиналы, обязательно иметь на руках чек. Не получится прихватить на память и местных динаров – к вывозу они запрещены.