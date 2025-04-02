Как изменился спрос на зарубежные курорты в апреле

Согласно информации, опубликованной на сайте АТОР со ссылкой на данные сервиса «Слетать.ру», в апреле наблюдается снижение интереса к туристическим поездкам в Турцию, в то время как популярность Египта заметно возросла.

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По сравнению с предыдущим годом, приоритеты путешественников претерпели некоторые изменения. Египет вышел на первое место по объему поисковых запросов и количеству приобретенных туров на апрель, значительно увеличив свою рыночную долю. Хотя и в прошлом году Египет лидировал по продажам туров на апрель, его доля составляла 23%, в текущем же году она увеличилась до 29,6%.

Турция потеряла свои лидирующие позиции по числу поисковых запросов, опустившись на второе место и уступив первенство Египту. По объему реализованных туров на апрель, Турция занимает третье место с долей 15,11% от общего числа продаж. Годом ранее на Турцию приходилось 20% от общего объема продаж туров в апреле. Таиланд занял второе место с долей 15,14% от всех продаж на апрель 2025 года.

Помимо этого, отмечается рост интереса к таким направлениям, как ОАЭ, Китай и Вьетнам. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).