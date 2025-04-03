Санкт-Петербург и Брест свяжут прямыми авиарейсами

Прямые рейсы запланированы на среду и субботу. Отправление из Бреста – в 16:15, прибытие в Северную столицу – в 18:05. Обратный вылет из Санкт-Петербурга – в 18:55, приземление в Бресте – в 20:40. Авиабилеты туда и обратно по тарифу «Лайт», по данным авиакомпании, обойдутся примерно в 106 евро

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Рейсы по направлению Брест – Москва (Шереметьево) – Брест также осуществляются дважды в неделю, по средам и субботам. Продолжительность полета составляет 1 час 45 минут.

Билеты на новые маршруты доступны на сайтах авиакомпаний и у агентов. Ранее «Белавиа» заключила код-шеринговые соглашения с Nordwind Airlines и «Red Wings».

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